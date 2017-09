Els llicenciats universitaris troben més feina i guanyen un 56% més

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 16:42

Alerten que els sistemes educatius han d’explicar millor als joves quins estudis ofereixen les oportunitats més importants

© El campus de Cappont de la UdL Segre

Les persones amb estudis universitaris tenen més probabilitats de trobar feina i guanyen de mitjana un 56% més que els qui no els tenen, va dir aquest dimarts el director d’Educació i Qualificacions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Andreas Schleicher. Schleicher va presentar a Londres l’informe anual de l’OCDE titulat "Panorama de l’educació 2017", que computa dades de 46 països, els 35 membres de l’organisme, entre ells Espanya o el Regne Unit, més onze associats.



Segons l’expert, l’educació universitària és, en el dia d’avui, "altament productiva", si bé els estudiants no sempre trien les carreres més beneficioses per al seu futur. "Els sistemes educatius han d’explicar millor als joves quins estudis ofereixen les oportunitats més importants per a la vida", va declarar.



L’OCDE, que també realitza cada tres anys el Programa Internacional d’Avaluació d’Estudiants (PISA), en el qual llista el seu rendiment per països, explica que els adults universitaris tenen més probabilitats de trobar feina després d’una crisi econòmica i menys de contreure depressió. A l’informe anual, difós avui a diversos territoris, s’assenyala que un 23 % dels universitaris entre 25 i 64 anys dels països estudiats té una llicenciatura en dret o empresarials, davant un 5% en ciències naturals, un 17% en enginyeria o construcció i un 4 % en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).



Tanmateix, les carreres amb millors perspectives laborals són precisament les del grup conegut com a STEM -ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques- el que reflecteix "les demandes d’una societat cada vegada més impulsada per la innovació", va apuntar Schleicher. En particular, els llicenciats en carreres de TIC, com a informàtica o telecomunicacions, tenen un nivell d’ocupació set punts percentuals per sobre que els graduats en humanitats i art, periodisme o ciències socials, apunta l’informe.



L’OCDE, amb seu a París, aplaudeix que un 43 % dels ciutadans de 25 a 34 anys dels seus països té títol universitari, comparat amb un 26 % l’any 2000, i també ha pujat el nombre de persones que va acabar l’educació secundària.

Tanmateix, alerta que "continua sent problemàtic" que un de cada quatre alumnes de secundària no ha acabat els seus estudis dos anys després de la data oficial, i quatre de cada cinc d’ells els abandona completament. "Aquesta és una pèrdua crítica", adverteix l’OCDE, que recorda que la taxa d’atur per a persones de 25 a 34 anys sense estudis de secundària als països membres és d’un 17 %, davant un 9 % per als adults que sí que la van completar.



Segons l’organisme, les carreres universitàries encara presenten una gran disparitat de gèneres i, si bé les dones dominen en sanitat i benestar social, educació, periodisme o ciències socials, són minoria en ciències naturals, matemàtiques, enginyeria i TIC.



El nivell d’inversió en tot el sistema educatiu ha augmentat des del 2010 a un ritme superior al de les matriculacions, fins una mitjana a l’OCDE de 10.759 dòlars per any i alumne, si bé en l’educació superior o terciària només un 70 % dels fons són públics, amb cada vegada més cost per a les llars. Segons va assenyalar Schleicher, el Regne Unit és el país que més fons destina a l’educació, des de primària a terciària, si bé també té una proporció per sobre de la mitjana d’inversió privada, sobretot a nivell universitari. L’expert va dir no obstant això que el sistema universitari britànic, que atreu molts estudiants estrangers però és polèmic per l’alt cost de les seues matrícules, "és un dels més sostenibles".



La inversió en institucions d’educació primària fins terciària va superar el 2015 el 6% del producte interior brut (PIB) al Canadà, Dinamarca, Islàndia, Corea del Sud, Nova Zelanda, Noruega, el Regne Unit i Estats Units, indica l’informe.

Els països que menys inverteixen són la República Txeca, Hongria, Indonèsia, Luxemburg, Rússia i Eslovàquia.



L’OCDE alerta que la mitjana d’edat dels professionals de l’educació està pujant: un 33% dels professors de primària i secundària tenien almenys 50 anys el 2015, un augment de tres punts percentuals des del 2005. Un motiu per a l’escassetat de joves és el salari, ja que els sous dels mestres són baixos comparats amb els d’altres llicenciats universitaris, assenyala l’organisme. Per a aquest estudi, l’OCDE va analitzar les dades dels seus membres més els de l’Argentina, el Brasil, la Xina, Colòmbia, Costa Rica, l’Índia, Indonèsia, Lituània, Rússia, l’Aràbia Saudita i Sud-àfrica.