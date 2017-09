L'autor de la lliçó inaugural del curs de la UdL carrega contra el Govern central per no acollir refugiats

Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de la Universitat de València, ha carregat aquest matí durament a Lleida contra el Govern espanyol per no acollir els refugiats sirians que li havia assignat la Unió Europea. Abans de pronunciar la lliçó inaugural del curs acadèmic de la Universitat de Lleida (UdL), Javier de Lucas, un especialista sobre la immigració, ha responsabilitzat personalment d’aquest assumpte a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, com a coordinadora de la comissió governamental encarregada d’aquesta qüestió. En aquest sentit, ha censurat l’Executiu central pel fet que Espanya no hagi assumit la quota assignada de 17.000 refugiats quan les comunitats autonòmiques, els ajuntaments i entitats havien ofert múltiples alternatives i ho tenien tot a punt per acollir-los. "Soraya Sáenz de Santamaría és la responsable, i al seu costat Rajoy", ha manifestat.



També ha criticat l’exministre d’Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, indicant que en el seu moment va ser més reticent a acollir els refugiats que la que llavors era ministra d’Interior britànica, Theresa May, ja que es va mostrar en contra al·ludint a un possible "efecte crida". Així mateix, ha fet el mateix amb la Unió Europea de no haver fet complir l’acord per a l’entrada de refugiats, assenyalant que la responsabilitat principal és seua i dels grans països més que dels estats com Hongria o Polònia que apliquen polítiques contra la immigració, ja que tenen menor influència en la UE.



En un altre ordre, el secretari d’Universitats de la Generalitat, Arcadi Navarro, va felicitar la UdL per la seua aposta pel nou campus de Igualada, indicant que és una mostra que les universitats catalanes són capaces d’anar més enllà del seu àmbit territorial més pròxim.