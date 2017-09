El curs comença amb 472 alumnes i 350 docents més en les etapes obligatòries

Ensenyament garanteix mesures efectives per reduir la segregació escolar a Lleida

Els alumnes d’Infantil, Primària i part d’ESO van tornar ahir a les aules. Aquest any, l’inici és escalonat i la resta dels instituts començaran entre avui i demà. El curs comença amb 350 docents més, un augment dels elegits pels directors i el compromís d’Ensenyament d’aplicar mesures contra la segregació escolar.

Els alumnes van tornar ahir a les aules després de gairebé tres mesos de vacances, encara que l’inici de curs és escalonat. Així doncs, van començar tots els d’Infantil i Primària, però només set instituts, mentre que la resta ho farà entre avui (dos) i demà (38). Entre Infantil, Primària i ESO, les etapes obligatòries, hi ha 55.363 alumnes, 472 més, ja que, encara que baixen a Infantil, pugen en les altres dos, bàsicament a l’ESO. Els docents són 350 més, la majoria (216) destinats a centres amb un nombre més elevat de nens desfavorits, i a la província s’arriba als 5.118. Del total de contractacions de docents, 124 a Primària i 89 a Secundària van ser escollits directament pels directors, quan quatre cursos enrere van ser només 31 i 48, respectivament. El portaveu del sindicat USTEC-STEs, Jaume Añé, va assegurar que “les direccions de centres intervenen en el 80% de les contractacions”, i al seu torn el delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, va considerar que són poques respecte al total de professors. UGT va apuntar que alguns directors ni tan sols van fer entrevistes “perquè sabien la persona que havien d’elegir”. Añé va afirmar també que són necessaris 560 docents més per recuperar el nivell del 2010, d’abans de les retallades, i va denunciar que amb les 2.000 places d’oposicions que Ensenyament convocarà a Catalunya no n’hi haurà prou per reduir la taxa d’interins (el 20% a Lleida). Cullerés, en canvi, va indicar que els centres tenen la plantilla ajustava a les seues necessitats i va recordar que abans existia la sisena hora de forma generalitzada (una hora més de classe al dia) i, per tant, es requerien més professors. Per la seua banda, Unitat d’Aran va denunciar que la Generalitat ha retallat més del 20% del professorat a Aran des del curs 2011-2012 i que l’escola Garona en té dos menys que l’any passat.

D’altra banda, Cullerés va assegurar que aplicaran mesures efectives per reduir la segregació escolar, que perdura sobretot a la ciutat de Lleida. Va explicar que els alumnes immigrants que arribin amb el curs iniciat no seran escolaritzats al centre amb més vacants, que sol ser el que ja té més estrangers. Al contrari, li assignaran plaça al públic o concertat del barri on n’hi hagi menys, encara que la ràtio ja estigui a 25, que és el màxim. Així mateix, va fer una crida a les famílies perquè triïn les escoles del barri, independentment del percentatge d’immigrants que tinguin. Va recordar que des d’Ensenyament apliquen una “discriminació positiva” en aquests centres, dotant-los de més recursos i de projectes innovadors.

En un altre ordre de coses, USTEC-STEs va criticar el protocol per detectar indicis de radicalització islamista entre els alumnes. Va defensar que els professors “no han de fer de policies, sinó transmetre valors”.

“Ser al col·legi d’Alàs amb nou alumnes per professora és un regal”

Buscar una escola en la qual el seu fill fos educat en un entorn familiar i una ràtio petita va ser la principal motivació de Berta Vidal, mare d’un dels cinc alumnes nous de l’escola rural de Sant Esteve d’Alàs (Alt Urgell), que gràcies a ells ha assegurat la continuïtat aquest curs. El passat va acabar amb quatre alumnes i enguany en tenen nou gràcies al fet que el municipi va obrir les inscripcions a famílies de fora, com per exemple la de Berta Vidal, de la Seu d’Urgell. “Aquesta escola amb nou alumnes per professora és un regal que no trobàvem a la Seu”, va explicar. “Jo vaig ser educada en una escola més massificada i no era el que buscava per al meu fill”, va indicar, i va afegir que “l’educadora és una gran professional”. Àgueda Betriu, la directora, va destacar que “una escola dóna vida al poble”, i va dir que “ja no patim perquè alguns alumnes tenen germans petits que s’hi inscriuran en cursos posteriors”, informa C. Sans.