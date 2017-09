Els sindicats es planten pel deteriorament de la seu

No pagaran despeses dels subministraments || Preveuen protestes a l’octubre si el ministeri d’Ocupació no els dóna solucions

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els sindicats tenen previst dissoldre a l’octubre la comunitat d’usuaris de l’edifici AISS i deixar de pagar els subministraments i el manteniment, que ascendeixen a 120.000 euros anuals, com a mesura de protesta davant de la inacció del ministeri d’Ocupació davant del greu deteriorament de l’immoble. “Van dir que pagarien la part que va deixar d’abonar CCOO quan van marxar a un altre local, però no ho han fet. Si ells no fan el que han de fer, no té sentit que seguim pagant. I si ens tallen la llum o l’aigua, que la tallin, perquè ja no hi podem