La Paeria inclou el departament de Santa Cecília del cementiri en l'avantprojecte del Catàleg de Protecció de Béns

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:52

© La reunió del consell municipal de patrimoni. Hermínia Sirvent / Paeria

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit la reunió del Consell Municipal del Patrimoni de Lleida en què ha informat que l’ajuntament ja va incloure el Departament de Santa Cecília en l’avantprojecte del Catàleg de Protecció de Béns de Lleida, que es preveu que estigui enllestit a principis del proper any. Ros ha assegurat que amb el projecte que s’està realitzant hi ha la voluntat de conservació global d’aquesta part important del cementiri municipal que li dóna personalitat.



L’alcalde Ros ha explicat que s’han debatut en l’àmbit del consell temes de rehabilitació i recuperació d’alguns elements patrimonials de la ciutat de Lleida. Entre aquests temes, s’ha explicat la situació del monestir de Sant Ruf, un cop la Paeria ha arribat a un acord amb els seus propietaris per a la seva sessió. En aquest sentit, Ros ha posat de relleu que l’arquitecte Carles Sàez està duent a terme el projecte que estarà enllestit en les properes setmanes.



Pel que fa al Departament de Santa Cecília, el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que en aquests moments hi ha un expedient de ruïna tècnica d’una part del departament de Santa Cecília, que afecta només les caixes funeràries. En aquest sentit, ha assegurat que el projecte segueix una línia de conservació global i manteniment de tot el seu entorn. “Santa Cecília continuarà tenint usos funeraris tot i que en el procés de recuperació se’n reduiran, compliran la normativa i, a més, mantindran aquest valor tal i com l’avantprojecte del Catàleg de Protecció de Béns de Lleida ja incorpora”.



A més, Larrosa ha destacat que totes aquelles famílies que es veuen afectades per aquest procés de ruïna d’una part de Santa Cecília, un cop estigui enllestida la seva recuperació podran tornar a ocupar els seus nínxols, dels quals se’n conservaran a més les lloses originals, tal i com es recull al projecte que han realitzat els arquitectes municipals”. La Paeria preveu que el Catàleg de Protecció de Béns de Lleida s’aprovi a principis del proper any, que incorporarà Santa Cecília i, per tant “tindrà més protecció i seguirà tenint l’ús que té avui dia”.



Actualment, del Departament Santa Cecília té 761 nínxols i després de la intervenció en quedaran 600, dels quals el 20% l’ocuparan les famílies que ara es veuran afectades per l’expedient de ruïna.



Altres elements que s’han incorporat a l’avantprojecte del Catàleg de Protecció de Béns de Lleida són: Al Departament Sant Anastasi, la Creu de les Tres Pedretes, la capella, els panteons d’Enric Nuet, Comtes de Torregrossa, Josep Castel, Família Ballesteros, Lluís Roca Florejachs, Francisca Moix i Teresa Pedral. Al departament de Santa Cecília a més dels panteons de la Família Nebot- Moreno, també el de la Família Farreny i Família Aunós. El departament de Sant Josep i Sant Miquel i, finalment, la tomba i monument als caiguts memorial dels afusellats 1936-1940.