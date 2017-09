Multen tres mares per deixar jugar els seus fills en un parc en obres

La Urbana va sorprendre els nens, de cinc i sis anys, en un recinte infantil de la plaça Escorxador || Es tracta d’una infracció lleu sancionada de 30 a 600 euros

La Guàrdia Urbana ha multat tres mares per haver permès que els seus fills menors d’edat juguessin en un parc infantil que està en obres a l’Escorxador. Segons van informar ahir fonts policials, els fets van tenir lloc diumenge a la tarda, a un quart de nou, quan una patrulla es va dirigir a la plaça Escorxador al rebre un avís que hi havia nens jugant al parc infantil que està delimitat amb tanques de seguretat per tasques de millora. La persona que els va alertar va assenyalar que els nens corrien el risc de fer-se mal.Quan van arribar al