Al·legat contra l’Estat en l’obertura de curs de la UdL per no acollir refugiats

El catedràtic Javier de Lucas denuncia que “ha impedit que es compleixi el ridícul objectiu d’acollir-ne 17.000” || Afirma que “la UE no garanteix els drets humans amb la seua política d’asil”

“La posició del Govern espanyol ha impedit que es compleixi el ridícul objectiu d’acollir disset mil refugiats. S’ha oposat intencionadament a les iniciatives de comunitats autònomes, ajuntaments i societat civil, que havien ofert tots els mitjans i alternatives per complir-lo.” Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de la Universitat de València, es va mostrar ahir així de contundent en la lliçó inaugural del curs a la Universitat de Lleida (UdL), titulada Per què Europa no dóna resposta als refugiats, així com en declaracions fetes als mitjans. Va responsabilitzar personalment de la situació la vicepresidenta de