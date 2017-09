La Copa, a 10 € per a socis

Els abonats només pagaran aquesta quantitat en el partit davant un equip de Primera divisió || Venda anticipada de 4.000 entrades a 30, 20 i 15 euros, i el preu es doblarà si toca Barça o Madrid

Els abonats del Lleida només pagaran 10 euros per veure el partit d’anada dels setzens de final de la Copa del Rei, que l’equip de Gerard Albadalejo jugarà al Camp d’Esports el pròxim 25 d’octubre, contra un equip de Primera divisió dels que participen en competició europea. Els abonats pagaran 10 euros sigui qui sigui el rival i, a més, tindran prioritat per adquirir la setmana que ve localitats a un preu reduït, abans que es faci el sorteig, ja que una vegada conegut el rival el club vendrà les entrades a un preu més car, segons va anunciar ahir el president del Lleida, Albert Esteve, en el llançament de la campanya Anticipa’t. “Sabem que, segons qui sigui el rival, hi haurà molta demanda d’entrades de seguidors de l’equip visitant”, va explicar Esteve. “Per això prioritzem que l’abonat pagui el menys possible i la gent de Lleida tingui accés a entrades a un preu més econòmic”, va afegir. Si una vegada finalitzat el dia 22 queden localitats per vendre d’aquest paquet de 4.000, els dies 25, 26 i 27 les podrà adquirir al mateix preu el públic en general. Totes les vendes seran a la taquilla de 16.30 a 20.00 h.

Xifra actual amb què compta el club, dels quals 335 són nous, i encara n’hi ha 800 per renovar

Esteve va explicar que, finalitzada aquesta promoció i una vegada que es conegui el rival, els preus seran més cars. “Si ens toca el Barça, el Madrid o l’Atlètic, les de Tribuna costaran 60 euros, les de Lateral 45 i les de Gol Nord i Gol Sud, 30”, va assenyalar. Amb el Betis, l’últim precedent, les Tribunes costaven 35 euros i les de Lateral i Gol, 25. “Si ens toca un dels altres possibles equips ja es valorarà quin preu posem, però sempre serà més car que el de la venda anticipada”. També va explicar que, en total, es posaran a la venda 12.748 entrades.

Esteve va dir que en aquests moments el club compta amb 2.421 abonats, dels quals 335 són nous i els 2.086 restants, són renovacions. “Queden uns 800 abonats per renovar”, va explicar, recordant que la passada temporada es va tancar amb 2.947.

Com que la campanya segueix en marxa, els nous socis també podran acollir-se a l’oferta de veure el partit a un preu de 10 euros.

El mal estat que presenten algunes zones del Camp d’Esports, com el vestidor visitant, molt afectat per la humitat, preocupa el club per la mala imatge que pot donar en un partit com el de la Copa del Rei i davant d’un rival de tant nivell. A més, des de fa molts mesos, el marcador de l’estadi no funciona. A la compareixença d’ahir, el president, Albert Esteve, va admetre que “si es pot fer alguna millora es farà”, però que com que es tractar d’una instal·lació municipal, tota intervenció ha de portar-se a terme de comú acord amb la Paeria. Totes dos parts tenen previst reunir-se la setmana vinent per parlar de les possibles millores al recinte.

“Si es pot fer alguna millora es farà”, va explicar el president que, en el cas del marcador, va assenyalar que no és “tan senzill” perquè el seu funcionament està vinculat a altres elements, com la megafonia o el sistema informàtic. “Fer millores no depèn únicament del club, estem en una instal·lació municipal i hem de parlar les dos parts sobre què es pot fer i quines prioritats que hi ha. Som conscients que cal fer coses, però s’ha de planificar bé.”

Esteve va recordar que, a banda del marcador, també necessiten millores “els vestidors i els lavabos. Es tracta d’una inversió important, per la qual cosa s’haurà de marcar prioritats.”

El club busca un professional sense equip per reforçar l’atac

El Lleida no ha donat encara per tancada la plantilla 2017-2018. Malgrat que el mercat d’estiu es va cloure el passat dia 1, el Lleida compta amb una fitxa lliure i es planteja contractar un altre jugador que reforci la davantera. L’única opció, no obstant, és la d’incorporar un jugador professional –és a dir, de Primera i Segona–, major de 23 anys i que s’hagi quedat sense equip. El club, que ja ha iniciat negociacions amb un jugador, té l’avantatge que el fitxatge no és una urgència, de manera que si finalment no tanca l’operació esperarà ja al mercat d’hivern. El Lleida creu que en atac compta amb poques alternatives.