La Paeria només demolirà la caixa dels nínxols i preservarà l’estructura de Santa Cecília

Reduirà el nombre de noves tombes de 761 a 600 i el 20% les ocuparan els usuaris actuals

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar ahir a la reunió del consell municipal de Patrimoni que la demolició per ruïna de quatre ales del departament de Santa Cecília es limitarà exclusivament a les caixes dels nínxols, mentre que es protegirà el conjunt del departament, i en particular la façana porticada, les arcades i part dels murs. Serà inclòs com a Bé Cultural d’Interès Local en la revisió del catàleg d’elements protegits que estarà enllestida a final d’any. L’actuació comportarà la reconstrucció dels nínxols, adaptats a la normativa actual però mantenint l’estètica original, la qual cosa comportarà reduir-los, ja que