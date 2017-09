Mor un motorista de cinquanta-nou anys al xocar contra una rotonda a l’Ll-11

L’accident es va produir a la matinada i el vehicle es va incendiar després de la col·lisió

Un motorista de 59 anys va morir ahir a la matinada a l’Ll-11 a Lleida al xocar contra el mur d’una rotonda i incendiar-se la moto que conduïa. Segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc cinc minuts després de la mitjanit al punt quilomètric 8,1 de l’Ll-11. Per causes que es desconeixen i s’investiguen per part dels Mossos d’Esquadra, la motocicleta va sortir de la via, pel que sembla, després de xocar contra la rotonda que uneix aquesta carretera amb la C-13. A causa de la col·lisió, el vehicle de dos rodes es