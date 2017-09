El Comú proposa rebaixar l’IBI un 5 per cent apujant el dels grans propietaris

El grup municipal del Comú proposa apujar l’IBI als grans propietaris per poder rebaixar aquest impost un 5% a nivell general. Argumenta que la llei d’Hisendes Locals “permet la progressivitat, malgrat que els diferents governs a Lleida sempre han ignorat aquesta opció”. Remarca que al 10 per cent dels immobles no residencials de més valor cadastral se’ls pot aplicar un tipus diferencial més elevat i assegura que amb això aconseguirien 2,31 milions extres, que compensarien els 2,07 que es deixarien d’ingressar amb la rebaixa del 5%. Apunten, a més, que en els càlculs només han previst augments en quatre de cada cent immobles de més valor cadastral, els més elevats, passant el tipus del 0,914 a l’1,17. També proposa mig milió en ajuts socials per pagar aquest impost. A més, planteja rebaixar el tipus de l’IBI rústic del 0,819 al 0,65 a bona part dels pagesos i una moratòria de tres anys de l’impacte del cadastràs. Així mateix, demana imposar a les companyies subministradores d’electricitat, gas, telefonia i fibra òptica “totes les taxes que permet la llei per ocupació de l’espai públic” i doblar-la a bancs amb caixers al carrer.