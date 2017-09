La quantia mitjana de les beques que cobren els alumnes de la UdL baixa en 396 € en 5 anys

Reben una mitjana de 3.200 euros per curs, encara que el nombre d’alumnes becats augmenta un 18%

La quantia de les beques que cobren els estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) ha baixat en gairebé 400 euros els últims cinc anys. La part que finança les taxes a penes mostra variació, ja que fa anys que les matrícules estan congelades, però la resta dels components ha tingut una caiguda del 16 per cent en aquest període, al passar de 2.474,42 euros de mitjana el curs 2011-2012 als 2.077,69 euros del 2016-2017.

L’ajut a l’estudi mitjà que cobra un alumne de la UdL supera per poc els 3.200 euros, ja que la beca de matrícula representa uns 1.139,51 euros de mitjana (amb dades del curs 2015-2016). El mínim va ser l’any 2013-2014, quan l’ajuda mitjana a la Universitat de Lleida va ser d’únicament 2.984,96 euros. Així consta en diverses respostes parlamentàries del Govern a preguntes del diputat socialista Miguel Ángel Heredia, que posen de manifest que aquesta caiguda de la quantia de les beques ha estat general a tot l’Estat, amb un descens mitjà de 331 euros a l’any.



Molts alumnes es veuen obligats a combinar feina i estudis per l’escassa quantia de la beca

Aquest descens en la quantia de les beques, unit a l’enduriment dels criteris acadèmics implantat pel Govern del PP el 2013, ha fet que molts estudiants hagin de combinar feina i estudis per poder tirar endavant i que d’altres s’hagin quedat sense poder estudiar, segons han denunciat diferents associacions d’estudiants. Amb tot, paral·lelament al descens de les quanties, s’ha incrementat el nombre de becaris. En el cas de la UdL, han passat de 2.081 el curs 2011-2012 a 2.465 el 2015-2016, un 18% més.

Pel que fa als nivells no universitaris, les quanties també han anat a la baixa a Lleida. En el curs 2012-2013, els alumnes becats van rebre 1.526,44 euros per curs, xifra que cau fins als 1.304,11 en el 2015-2016.

Ara compta amb 2.500 metres quadrats, amb dos aules i equipaments complementaris, com aules polivalents per a la biblioteca i per a classes d’informàtica, música i altres activitats.

L’institut d’Alpicat obre en mòduls amb 61 alumnes

El nou institut d’Alpicat va arrancar ahir el seu primer curs amb sis docents i seixanta-un alumnes, tots d’Alpicat, que cursaran primer d’ESO repartits en dos classes habilitades en mòduls prefabricats. Durant els propers anys, el centre anirà creixent amb més mòduls per als cursos següents, va afirmar el delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés.