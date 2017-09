La remodelació del parc de les Basses de Lleida començarà a finals d'any

Incorporarà un càmping i algunes de les antigues piscines es convertiran en làmines d'aigua

La proposta consta, entre d’altres, d’aquests elements:

Una rotonda a l’extrem sud-est que permetrà l’accés al parc des dels dos sentits de la carretera N-240.

a l’extrem sud-est que permetrà l’accés al parc des dels dos sentits de la carretera N-240. Un primer aparcament i ordenació de l’accés principal del parc que coincideix amb el seu accés històric.

Es preveu l’arranjament dels camins de l’horta Lleida-les Basses i la construcció d’un nou carril bici ampliant la secció de la carretera N-240 en el tram Lleida- Les Basses.

Es respecten les traces dels camins, de les antigues piscines, murets, parterres i arbres. Amb aquesta base es completa l’arbrat i l’enjardinament que hauria de ser el tret distintiu d’aquest parc.

Nova zona de pícnic i barbacoes , zones de jocs infantils, pistes de bàsquet, vòlei platja, tirolines, circuits esportius, la gran esplanada per a esdeveniments a l’aire lliure i dos quioscs de restauració per donar servei a totes aquestes activitats.

, zones de jocs infantils, pistes de bàsquet, vòlei platja, tirolines, circuits esportius, la gran esplanada per a esdeveniments a l’aire lliure i dos quioscs de restauració per donar servei a totes aquestes activitats. Algunes de les antigues piscines es convertiran en làmines d'aigua de 30 centímetres on els visitants podran jugar i refrescar-se.

de 30 centímetres on els visitants podran jugar i refrescar-se. Compartint l’accés principal del Parc, es proposa la implantació d’un càmping que comptarà amb unes 126 parcel·les de 90 metres quadrats amb un màxim d’un 50% de bungalows.

que comptarà amb unes de 90 metres quadrats amb un màxim d’un 50% de bungalows. Es proposa que sigui un Eco-càmping totalment integrat a l’entorn del parc.

Es proposa efectuar la previsió i una reserva de sòl per a l’ampliació del parc amb la incorporació de nous terrenys situats a la banda nord del seu límit actual.

El desenvolupament Les Basses es preveu en 3 fases:



1. La fase d’ordenació i arranjament del parc (amb inversió municipal), on s’actuarà en 11,18 Ha del parc actual.



2. La fase de remodelació d’accessos i implantació del Càmping (amb inversió privada) (Centre d’Atracció Turística), on s’actuarà en 5,80Ha



3. La fase d’ampliació futura del parc que inclourà les 10,02Ha restants.

L'ajuntament de Lleida ha confirmat aquest divendres que a finals d’aquest any començaran les actuacions per rehabilitar el parc de les Basses. Segons ha explicat l’alcalde, Àngel Ros, la intenció és començar a fer les instal·lacions de llum, aigua i serveis bàsics.que es vol construir a l'interior i després, al cap de set mesos, començarà la licitació, ja que el càmping serà gestionat per una empresa privada.Ros ha explicat que aquest projecte dóna resposta a la moció del grup popular aprovada en el ple del mes de febrer i que segueix una estratègia per desenvolupar una acció de rehabilitació dels aspectes més rellevants de Les Basses, fent ara una reordenació dels seus usos amb l’objectiu de buscar la col·laboració privada fent una concessió de la gestió del càmping i una part molt important d’inversió municipal per reordenar els usos del parc que, “òbviament requereix infraestructures viàries i, també, esportives, entre altres”, segons ha dit l’alcade.entre la Fase Parc Públic i la Fase Càmping.Eugènia Rodríguez, d’Arqcoas, ha estat l’encarregada de presentar el projecte. L’àmbit de la proposta que s’ha presentat és: el Parc Territorial actual de 20,48Ha i una ampliació a futur del Parc de 6,52Ha. Per tant, el total de l’àmbit seria de 27Ha.