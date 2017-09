La rebran automàticament els 2.000 lleidatans que ara cobren el salari social

© Usuaris ahir feien cua per entrar a l’oficina del Servei d’Ocupació, al carrer Acadèmia de Lleida.

Cues el primer dia per a la sol·licitud de la renda garantida de 564 euros al mes

L’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya va registrar ahir cues coincidint amb el primer dia per sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania, inicialment de 564 euros al mes per a persones o famílies sense ingressos. La rebran automàticament els que ara cobren el salari social i arribarà a unes 70.000 persones a tot Catalunya.

Les oficines d’ocupació van registrar ahir importants cues d’usuaris el primer dia d’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), la nova ajuda de la Generalitat que comença amb 564 euros al mes i que està previst que arribi als 664 el 2020. Centenars de lleidatans ja han sol·licitat cita prèvia per tramitar aquesta prestació, mentre que d’altres es van atansar ahir a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per demanar informació. La Renda Garantida assumirà, en un primer moment, els expedients de la Renda Mínima d’Inserció o salari social (423 euros) que cobren més de dos mil lleidatans (28.000 persones a tot Catalunya) i que la rebran sense la necessitat de realitzar cap tràmit. Per a la resta dels beneficiaris, la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un programa perquè puguin sol·licitar-la, amb la contractació de 403 nous professionals. Sobre aquesta qüestió, la consellera de Treball, Dolors Bassa, va assenyalar ahir que des del 7 de setembre s’han concertat 3.246 cites prèvies. En aquest període, la pàgina web rendagarantida.gencat.cat ha rebut més de 18.000 visites i s’han registrat 9.201 trucades al telèfon gratuït 900 400 012. La previsió de la Generalitat és que aquesta renda arribi a unes 70.000 llars el 2020.

La nova prestació permetrà que les persones beneficiàries cobrin, d’entrada, 564 euros mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o d’inclusió social, segons la realitat de cada receptor, un complement que es perdrà si no es compleix. La quantitat anirà augmentant fins al 2020, quan els beneficiaris cobraran el 100% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya, estimat en 664 euros al mes. Encara que la tramitació tingui una durada de quatre mesos, les sol·licituds aprovades es rebran amb efectes retroactius des del 15 de setembre.



Els ciutadans celebraven ahir la implementació d’aquesta renda, sobretot per pal·liar els efectes de la crisi que encara persisteixen. És el cas del Joan, de 57 anys, que cobra un subsidi per a aturats de més de 55 anys i que fa set anys que busca feina sense èxit. “És una renda necessària, perquè hem de sobreviure, tot i que haurien de simplificar els tràmits”, assenyala.