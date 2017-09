ERC denuncia queixes pel soroll de la Biloba

El grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria preguntarà a l’alcalde pels “problemes ocasionats per la contaminació acústica generada per la discoteca Biloba”. Els republicans asseguren que “la discoteca ha generat durant l’estiu molèsties als veïns per la música a altes hores de la matinada” i volen saber si “el local ha incomplert la normativa”. En la comissió de Polítiques de Gestió i Promoció de la Ciutat preguntaran quantes queixes s’han rebut i de quin barri provenen, així com si s’han obert expedients sancionadors o imposat multes, va indicar el portaveu del grup, Josep Maria Baiget.