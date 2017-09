Lleida té 41.436 armes de foc, una per cada deu habitants

N’hi ha 802 més que fa un any, mentre que disminueix lleument el nombre de llicències || La Guàrdia Civil subhastarà 268 pistoles i escopetes el pròxim dia 25

La Guàrdia Civil de Lleida té actualment censades 41.436 armes de foc, la qual cosa representa una arma per cada deu habitants i 802 més que fa un any, ja que, en el segon semestre del 2016, n’hi havia un total de 40.634 fitxades. Pel que fa al nombre de llicències, actualment, n’hi ha 22.364 de concedides, de les quals unes 20.000 són per caçar i la resta, per practicar tir olímpic o activitats de trabucaires. Per tipologies, 27.551 són escopetes i 3.063, carrabines. La diferència entre llicències (22.364) i armes es deu al fet que una llicència pot incloure més d’una arma.

Aquestes són algunes de les dades que es van donar a conèixer ahir a la comandància de la Guàrdia Civil amb motiu de l’obertura de l’exposició de 268 armes que seran subhastades el pròxim dia 25. Es tracta de 202 escopetes, 6 rifles de caça major, 13 carrabines del calibre vint-i-dos, 2 carrabines d’aire comprimit, 29 pistoles i 16 revòlvers, amb preus de sortida que van dels 6 als 1.000 euros.

“Són armes que procedeixen de les intervencions fetes per diferents motius, com per exemple la defunció dels titulars, embargaments, dipòsits o la no-renovació de les llicències d’armes”, va explicar la subdelegada del Govern central, Inma Manso. Entre l’arsenal, hi ha una pistola American Timber que surt per 1.000 euros, un rifle Winchester o un fusell rus Mosin-Nagant de l’any 1946.

“Les persones interessades podran visitar l’exposició de dilluns a divendres de la setmana que ve perquè puguin presentar les seues ofertes en un sobre tancat. S’adjudica a la persona que posa el preu més alt”, va explicar la tinent María Teresa Gil. Entre les armes que probablement seran adjudicades hi ha, per exemple, un fusell Mosin-Nagant que té un preu de sortida de 150 euros, segons va opinar la tinenta. Els articles que quedin sense adjudicar seran destruïts. A l’última subhasta, celebrada l’octubre del 2016, hi havia 371 armes, de les quals 95 es van adjudicar.