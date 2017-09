Recuperar el parc de les Basses costarà tres anys i prop de quatre milions d’euros

Les primeres obres s’inicien aquest any, però el desenvolupament dependrà dels fons disponibles || Tindrà càmping i restaurant de gestió privada, estanys amb jocs d’aigua i zona esportiva i de lleure

Adequar les Basses perquè tornin a funcionar com un parc públic d’ús lúdic, esportiu i familiar, amb càmping i restaurant, costarà uns 4 milions d’euros i tardarà almenys tres anys. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presentar ahir el nou pla parcial de tota l’àrea del parc, que ara compta amb 17 hectàrees i que s’ampliarà en deu més en el futur amb la compra de finques contigües. El nou parc no tindrà piscines, tret de la del càmping, però l’aigua continuarà sent protagonista, ja que es recordaran les antigues Basses amb estanys d’escassa profunditat (uns 30 cm), que funcionaran com a jocs d’aigua, on serà possible remullar-se sense arribar al bany. L’antiga piscina familiar estarà tapada, convertida en una esplanada per a activitats a l’aire lliure. El sector de parc públic inclourà una renovada zona de barbacoa, amb taules, jocs infantils, un circuit d’exercici per a la gent gran, diversos quioscos bar i una àrea esportiva adequada per jugar a bàsquet, tenis taula i petanca. També hi haurà pistes de tenis i pàdel associades al càmping, però obertes a la resta dels usuaris (vegeu el mapa adjunt amb la previsió d’usos). L’actuació també inclou la remodelació dels accessos, un camí perimetral, una nova rotonda i carril bici a l’N-240, així com diverses zones d’aparcaments.

“Les Basses són una prioritat i hi treballarem de forma decidida durant aquest mandat”, va afirmar Ros, que va presentar el projecte acompanyat dels regidors del Partit Popular, Dolors López i Joan Vilella, que van impulsar la recuperació del parc en el ple. El desenvolupament dels treballs dependrà de la disponibilitat pressupostària, que s’haurà de negociar amb els grups polítics, però s’allargarà almenys dos o tres anys, segons va indicar Ros. Es començarà aquest 2017, amb l’adequació de les connexions de serveis (llum, aigua i clavegueram) i accions de manteniment.

D’altra banda, es tramitarà l’aprovació del pla especial del càmping, que comptarà amb cent vint-i-sis places, la meitat bungalous. Requereix el vistiplau de la Generalitat, que es demorarà almenys sis mesos. Aleshores es licitarà la gestió del càmping i restaurant, amb la idea que l’empresa encarregada financi bona part dels 1,8 milions que costarà aquesta part.

Per a més endavant quedarà la futura ampliació del parc, el cost de la qual no s’ha detallat. Requerirà la compra o expropiació de finques que inclouen algunes cases unifamiliars, encara que una part ja estan incloses dins del parc malgrat que són privades. En aquesta zona d’ampliació es preveu un hotel de quatre plantes, l’ampliació de la zona esportiva al costat de la pista d’atletisme, així com un camp de vòlei platja i un joc de tirolina a la part que dóna a l’enllaç amb l’autovia. La proposta respecta els elements originals del parc i busca la integració en el paisatge i la sostenibilitat.

No obstant, el canvi de criteri de CiU (ara PDeCAT) després de les últimes municipals va fer que quedés arxivat per falta de suports. Actualment, s’opta per una alternativa més modesta (el parc dels Barrufets costava quaranta-set milions d’euros) però també amb una viabilitat molt més factible.

El disseny parteix del procés participatiu que es va fer entre els anys 2007 i 2008 i el 2010 ja es va fer un primer pla parcial, que ara ha estat alterat al descartar-se que el parc inclogui un híper comercial. El document l’ha elaborat el gabinet d’arquitectes Arqcoas i ara tècnics municipals hauran de desenvolupar els projectes executius de les obres. A la pàgina web municipal de l’àrea d’Urbanisme pot consultar-se el plànol i els mapes.

Pla successor del fallit parc temàtic dels Barrufets

El parc de les Basses va tancar ja fa catorze anys, encara que aleshores, el 2003, ja feia més d’una dècada que havia deixat enrere l’època daurada dels anys setanta i vuitanta. Recuperar-lo és una assignatura pendent des de l’última etapa d’Antoni Siurana com a alcalde, però cap dels projectes plantejats ha tirat endavant. L’últim es va acordar en l’últim mandat de PSC i CiU, per habilitar-hi un parc temàtic amb la marca internacional dels Barrufets.