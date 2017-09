Més de vuit-centes recàrregues de vehicles elèctrics a l’estació de Jaume II

El punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics situat al carrer Jaume II, davant del campus de Cappont, ha estat utilitzat per 65 usuaris en un any, des del 4 d’agost del 2016 fins al 31 d’agost passat. En total, han efectuat 829 recàrregues, de les quals el 27% ha estat a través de targetes donades d’alta per la Paeria (n’ha entregat 21) i la resta, amb targetes externes. Els mesos amb més recàrregues registrades van ser els de març i maig d’aquest any, amb 92 i 104, respectivament, seguits del juliol (80), l’abril (79) i el juny (70). La mitjana de recàrregues diàries s’ha anat incrementant progressivament des de les 1,22 de l’agost de l’any passat, el mes de l’estrena de l’estació, fins a les 2,77 del juliol d’aquest any. El mes que va registrar la mitjana més alta va ser el març, amb 2,97. El consum energètic ha estat de 4.575 quilowatts i la mitjana de temps que els vehicles han estat endollats és de 40 minuts.

La Paeria té previst posar en servei de manera imminent una nova estació de recàrrega al carrer Magí Morera, davant de la plaça 8 de Març, en aquest cas, semiràpida. El consistori considera que, al ser una zona de comerç i serveis, els usuaris d’aquesta estació podran compatibilitzar les seues activitats amb el temps de recàrrega, que pot superar les 3 hores.