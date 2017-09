© Veïns del Centre Històric denuncien la presència de 'manters' a la plaça del Dipòsit

Asseguren que venen de manera il·legal roba, calçat i altres objectes durant els caps de setmana.

Reclamen més presència de la Guàrdia Urbana en aquesta zona



L’associació de veïns de Jaume I el Conqueridor reclama més presència de patrulles de la Guàrdia Urbana al Barri Antic i, en concret, a la zona on s’instal·len els manters. A més a més, tant l’entitat veïnal com la Plataforma del Pla de l’Aigua denuncien que persisteix la venda de droga al Centre Històric. En aquest sentit, tal com va publicar aquest diari, asseguren que un bloc ubicat al número 11 del carrer de Sant Carles té la majoria dels habitatges okupats il·legalment per persones que trafiquen de manera continuada amb droga. De fet, fins i tot van portar a terme una recollida de firmes per reclamar a l’ajuntament una solució. Els veïns van indicar que també hi continua havent prostitució al barri.

Els veïns del Barri Antic denuncien que cada cap de setmana s’organitza un mercadillo il·legal a la plaça del Dipòsit i voltants en què es ven, sobretot, roba i calçat, però també altres articles. Exposen els productes a terra directament a mode de manters o dins de maletes obertes, de manera que ocupen la via pública. Aquest diari va poder constatar ahir al migdia aquestes transaccions comercials a la via pública, que s’efectuen mentre diverses persones repartides per diferents punts vigilen i alerten si apareix algun vehicle de la Guàrdia Urbana perquè recullin la mercaderia.L’associació de veïns de Jaume I el Conqueridor assegura que els venedors s’instal·len des de divendres a la tarda fins diumenge i que, en ocasions, aquest mercat provoca problemes de mobilitat dels vehicles. Així mateix, l’entitat apunta que la mercaderia que venen podria ser robada i afirma que ha avisat en diverses ocasions la Policia Local, però el mercadillo es dissol quan apareixen els agents i es torna a muntar quan els agents se’n van.La Plataforma del Pla de l’Aigua, per la seua banda, afirma que aquesta activitat s’ha consolidat durant l’estiu i afegeix que no té constància que hagi provocat disturbis, més enllà de dificultats en la circulació de vehicles, en ocasions. L’entitat es va mostrar més preocupada pel tràfic de drogues que denuncia que es produeix a la mateixa zona.