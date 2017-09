Detingut un pakistanès al barri de Pardinyes de Lleida per adoctrinament gihadista

L'arrest d'aquest jove de 25 anys culmina el desmantellament d'un grup "extremadament radical" després de la detenció de tres germans el juny del 2016

L'operació antigihadista a lleida

Portada del dia 2 de juliol de 2016, Operació Farina

, en una operació derivada de l’arrest el mes de juny del 2016 de tres germans de la mateixa nacionalitat, informa el Ministeri de l’Interior en un comunicat. Amb aquest nou arrest, que s'ha produït al, les forces de seguretat donen per completament desmantellat un grup "d’ideologia extremadament radical" que s’encarregava de difondre l’ideari gihadista a través de les xarxes socials.El detingut, que respon a les inicials A.Z., consumia i difonia, a través dels seus perfils a la xarxa social Facebook, missatges gihadistes centrats en la justificació i la crida explícita a la gihad armada, vídeos en els quals s’induïa al martiri, lloances a grups terroristes i els seus líders, així com a abundant material propagandístic animant a la realització d’accions terroristes.En les últimes setmanes,, que mostrava un important retraïment social i havia descuidat les seues obligacions laborals per centrar-se a la pràctica rigorista dels preceptes religiosos i al consum de material radical.Fonts de la investigació ressalten la importància del desmantellament definitiu d’aquest grup, després de tres anys de treball policial, a causa que els pakistanesos formen grups molt tancats en els quals resulta extremadament difícil penetrar.en la denominada operació Farina.Els tres es troben a presó per mandat del Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, que ha dirigit l’arrest d’avui, amb la coordinació de la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Des que es va elevar a l’alerta antiterrorista a nivell 4 en juny de 2015, les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 200 terroristes gihadistes en operacions realitzades a Espanya i a l’exterior i a un total de 245 des de principis de 2015.