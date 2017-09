Els Mossos actuen en trenta casos de difusió de fotos sexuals en instituts

Alertats per professors durant l’últim curs escolar davant de l’auge del ‘sexting’

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els Mossos van intervenir l’últim curs escolar en 30 ocasions en instituts de Ponent per evitar la difusió d’imatges sexuals a través de les xarxes socials entre adolescents. Es tracta del ‘sexting’, una pràctica cada vegada més freqüent entre els alumnes que pot constituir un delicte castigat amb penes de tres mesos a un any de presó.Difondre a través de les xarxes socials continguts de tipus sexual (fotografies i/o vídeos produïts generalment pel mateix remitent) sense el consentiment de la víctima. És el que es coneix com sexting i cada vegada és més freqüent, sobretot entre els adolescents. El seu