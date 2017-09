Els veïns trien ombrejar Sant Joan i la passarel·la Liceu Escolar

Entre els setze projectes més votats, un per cada barri || Com a proposta de ciutat guanya reformar la pista de la Bordeta

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ombrejar la plaça Sant Joan i la passarel·la del Liceu Escolar, ampliar els jocs infantils de la Mitjana, reformar el carril bici de la rambla d’Aragó i impulsar un projecte de mediació escolar per prevenir conflictes a la Mariola. Aquests són alguns dels setze projectes de menys de 50.000 euros que van resultar vencedors en els primers pressupostos participatius. Tal com estava previst, la Paeria farà realitat el projecte més votat de cada una de les setze zones en què va dividir la ciutat (vegeu la llista annexa). En el cas dels Magraners, hi ha un empat i decidirà l’associació