L’Arnau recupera la formació de dos especialitats mèdiques

En total hi haurà 38 places de residents a l’hospital i 18 en CAP

L’hospital Arnau de Vilanova recuperarà el 2018 la formació de metges residents en les especialitats d’Oncologia Radioteràpica i Nefrologia. Es tracta de dos especialitats en les quals el centre hospitalari ja estava acreditat per formar facultatius, però per la quota autonòmica i la preselecció de places que du a terme el departament de Salut no va poder ofertar aquest any. Així ho va indicar ahir Francesc Purroy, responsable dels Metges Interns Residents (MIR) de l’Arnau, que va celebrar la recuperació de les dos especialitats i es va mostrar confiat que Ponent cobreixi totes les vacants de formació sanitària especialitzada. En