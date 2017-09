La Paeria traslladarà les firetes al terreny de l'antiga Hípica al costat dels Camps Elisis

Està elaborant el projecte, per al qual encara no hi ha data, que atén les reclamacions dels firaires

Les atraccions han passat per set recintes durant l’últim segle



La instal·lació d’atraccions firals a la ciutat de Lleida compta amb una llarga tradició i els canvis d’ubicació han sigut freqüents, com a conseqüència bàsicament del creixement de la ciutat. A principis del segle XX, es van instal·lar als Camps Elisis i des d’allà han anat passant successivament per la rambla Ferran, Boters-rambla d’Aragó, avinguda Tortosa-avinguda del Segre als anys 50 i 60. Als 70 es van assentar a Alcalde Areny-avinguda de Madrid i el 1981 es van mudar al costat del Camp d’Esports. El 1996 van deixar l’espai al costat del camp de futbol per ocupar un terreny al costat del canal de Seròs i els Camps Elisis, on van estar-se fins al maig del 2015, quan van marxar a l’emplaçament actual, Copa d’Or.

La Paeria té previst tornar a traslladar les firetes a l’entorn dels Camps Elisis en un futur pròxim, tal com han reclamat els firaires des que el maig del 2015 van ser traslladats a la zona d’expansió de Copa d’Or al costat de la rotonda del Mestre, on aquesta setmana començaran a muntar les atraccions de cara a les Festes de Tardor.El tinent d’alcalde i responsable d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va indicar aquest dilluns que elaboren un projecte per condicionar el terreny de l’antiga Hípica com a zona complementària al recinte firal on s’ubicaran les firetes. “Hem efectuat una anàlisi de la mobilitat de la zona i de l’estat de la finca, que està qualificada com a equipament. Volem aprofitar-la com un complement del recinte firal i per acollir esdeveniments, i donaria cabuda a les firetes”, va explicar, i va detallar que d’aquesta manera les atraccions “no estarien tan apartades i tindrien una bona accessibilitat, sobretot des de Pardinyes i Cappont”. També va precisar que projecten dotar l’antiga Hípica de serveis bàsics (electricitat i aigua), a banda d’organitzar una gestió de residus adequada, habilitar un parc i mantenir arbratge. No obstant, el tinent d’alcalde va apuntar que encara no hi ha data per dur a terme aquest trasllat. De fet, els firaires estaven ahir mesurant i marcant les parcel·les al solar de Copa d’Or en el qual aquesta mateixa setmana muntaran les seues atraccions.El president dels firaires, Hugo García, va assenyalar que les firetes estaran operatives des del proper dia 23 i fins al 8 d’octubre, i va afegir que el dia 2 d’octubre hi haurà “preus populars”. García va dir que s’instal·laran gairebé cinquanta atraccions i que a la zona hi haurà llocs de venda, com l’any passat, per intentar atreure més públic. Va recalcar també la necessitat de disposar d’un terreny “digne”, ja que de nou han hagut d’invertir de la seua butxaca per condicionar-lo. Les firetes van estar durant divuit anys en una finca entre el canal de Seròs i els Camps Elisis i quan la Paeria les va traslladar a Copa d’Or, els va rebaixar la taxa d’ocupació de la via pública i va programar un bus directe des del recinte firal, com a compensació, però tot i així van perdre un quaranta per cent de facturació.