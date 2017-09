Sant Miquel recupera la presència del sector de l'oli

La ministra d’Agricultura obrirà el dia 28 el certamen, que aposta per créixer en regs, viverisme, fertilitzants i tecnologia

La Fira de Sant Miquel, que celebra la seua edició número 63 entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre, recuperarà aquest any la presència del sector de l’oli, amb l’assistència de la denominació d’origen Les Garrigues, en representació de les 20 cooperatives que la integren, després d’una quinzena d’anys sense assistir al certamen. Aquesta és una de les novetats de la fira, que comptarà amb 315 expositors, deu menys que l’any passat per l’absència dels tractors, que només hi participen cada dos anys, encara que la superfície d’exposició serà la mateixa, 64.000 metres quadrats.

Aquest any Sant Miquel aposta per potenciar les empreses vinculades al sector dels regs, el viverism (de tòfona, noguers, ametllers i fruita), els fertilitzants i el compostatge, així com àrees vinculades a la tecnologia com són l’agricultura de precisió i els drons. L’alcalde i president del patronat de la Fira, Àngel Ros, ha assegurat aquest matí en la presentació del certamen que la Fira es troba al seu "sostre" amb plena ocupació i que aquest any també s’incrementa la presència internacional, amb 7 països representats: França, Portugal, Dinamarca, Xina, Gran Bretanya, Turquia i Letònia. A més, Sant Miquel comptarà amb 60 jornades tècniques, entre elles una de centrada en un cultiu poc comú a Lleida com el pistatxo i també una trobada europeu sobre producció vegetal anomenada Pic Meeting, que se celebrarà a cavall de la Fira i el parc científic.

La inauguració de la fira anirà a càrrec el dia 28 de la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, mentre que la clausura estava prevista per a la consellera Meritxell Serret, però no podrà ser-hi present ja que coincideix amb el referèndum de l’1 d’octubre.