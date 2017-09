Aran debat cedir espais no institucionals

Després de descartar posar les urnes a les seus de Vielha i Arròs, el Conselh Generau decidirà en els propers dies si obren altres locals de la seua titularitat per a l’1 d’octubre

El Conselh Generau d’Aran debatrà en els propers dies sobre els locals de la seua titularitat on podrien instal·lar les urnes durant el referèndum que la Generalitat programa per al dia 1 d’octubre. El síndic, Carlos Barrera, va explicar ahir que la decisió ha de ser consensuada “com a mínim entre els membres de l’equip de govern” de la corporació, de Convergència Democràtica Aranesa (CDA), i va reiterar que no cediran ni la seu institucional de la Casa deth Senhor d’Arròs, ni a la seu administrativa del Conselh Generau a Vielha per a l’1-O, amb l’objectiu de preservar les seus