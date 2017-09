La bicicleta guanya el cotxe com a transport més ràpid de Rosselló a Lleida

L’autobús és fins a disset vegades més barat

La bicicleta es va imposar ahir com a mitjà de transport més ràpid per viatjar entre Rosselló i Lleida en la cursa de mitjans de transport que va organitzar l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Així, el trajecte en bici (comptant el temps de porta a porta) va trigar 25 minuts, pels 27 del cotxe privat, que inclou el temps per aparcar, i els 43 de l’autobús.

Als altres recorreguts, des d’Alcarràs, Alfarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, Corbins, Mollerussa i Torrefarrera fins a Lleida, es va imposar el cotxe a l’autobús, amb diferències d’entre dos i vint-i-set minuts, però amb un cost molt superior. Viatjar amb autobús costa entre 7 i 17 vegades menys per trajecte que fer-ho amb cotxe privat, tenint en compte que es computen no només les despeses en combustible, sinó també la repercussió proporcional de despeses com per exemple la compra del vehicle, el manteniment, els impostos, les assegurances i l’aparcament, que suposen tres quartes parts del cost de cada trajecte.



El vehicle privat contamina molt més que el transport públic i que la bicicleta

En tots els casos, el transport públic suposa unes emissions de gasos contaminants molt inferiors a les del vehicle privat, mentre que amb la bicicleta són nul·les. En aquesta ocasió, cap dels participants ha fet el trajecte amb tren.

En la celebració d’aquesta carrera han participat 25 persones que han sortit entre les 08.30 i les 09.40 hores des de l’ajuntament de la seua localitat fins a arribar a la meta final instal·lada a la delegació de la Generalitat a Lleida. En tots els casos tant la sortida com l’arribada és a peu, com succeeix en un desplaçament normal, ja que es volia comparar el temps real de viatge entre l’origen i la destinació final.