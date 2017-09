La Paeria avança 126.878 euros a les entitats veïnals

Els donarà a l’octubre en lloc de fer-ho al febrer || En repartirà 50.000 més per concurrència competitiva més endavant

La Paeria concedirà a l’octubre 126.878 euros en subvencions directes a entitats veïnals i cases regionals. Representen el 60% de la partida pressupostària del conveni d’ajuts aprovats per a aquest any i, a diferència del 2016, el pagament s’efectuarà quatre mesos abans. L’àrea de Participació Ciutadana també repartirà 50.751 euros més per concurrència competitiva entre les entitats veïnals. Per rebre’ls, hauran de justificar factures pel doble de l’import de l’ajuda concedida.

Aquesta diferència en el procés d’adjudicació és una petició històrica de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) de Lleida. “Agilitza molt els tràmits per rebre l’ajuda i és un impuls important per al moviment veïnal”, va indicar Toni Baró, el seu president, que va instar a augmentar el 2018 les subvencions directes o nominatives del 60 al 80%. Per la seua part, Cosme García, president de les cases regionals, va demanar a la Paeria que el pagament dels ajuts es materialitzi “com més aviat millor”. Durant la firma del conveni, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va agrair la tasca de cohesió social de les associacions i va destacar la implicació del moviment veïnal en els primers pressupostos participatius.