Acord per obrir el centre de dia de Santa Clara amb tres anys de retard

La Generalitat es compromet a ampliar les dotze places per a ancians previstes inicialment a vint || Això permet que la Paeria liciti la gestió per obrir-lo el 2018

Santacana va remarcar que ara es treballa per afinar aquestes estimacions de necessitats, encara molt preliminars, i a veure de quins recursos es disposa. Es vol apostar per recuperar alguns allotjaments habilitats fa anys amb subvenció pública però que ara estan en desús. En funció de les necessitats pressupostàries, es podrà avançar més o menys a rehabilitar-los o construir-ne altres de nous.? lleida La Paeria posarà en marxa finalment el centre de dia per a gent gran de 30 places situat a l’antic convent de Santa Clara a començaments de l’any que ve, després d’arribar a un acord amb la