Contactes laborals exprés

El primer #Jovullser de la Cambra de Comerç i la UdL va reunir empreses i joves a la recerca d’ocupació || Tallers i trucs sobre com afrontar entrevistes

Desenes de joves a punt d’acabar els seus estudis o amb ganes d’incorporar-se al mercat laboral i vuit empreses amb llocs vacants a Ponent, com Plusfresc o la paperera Alier, es van citar ahir a la primera edició del #Jovullser al campus de Cappont de la UdL. Es tracta d’una jornada impulsada per la Cambra de Comerç amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de joves. Tallers sobre com afrontar una entrevista o com motivar-se en la recerca d’ocupació, així com entrevistes exprés entre estudiants i els responsables de recursos humans de les companyies van centrar el gruix del certamen.

Adrià, Isabel i David són tres amics que, pertanyents a diferents sectors professionals, van acudir a l’edifici polivalent del campus per entregar algun currículum directament i assistir als tallers.

“De vegades és complicat inscriure’t a través d’internet i també ens donen consells pràctics per afrontar la recerca”, explica Adrià. Joan Simó, president de la Cambra, va qualificar d’“innovadora” la iniciativa, que esperen repetir.