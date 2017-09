Tres ferides, entre elles un nadó, en un xoc entre un bus i un cotxe a Aragó

Jornada sobre seguretat viària a la Seu Vella

Dos dones de 39 i 77 anys i una nadó d’un any van resultar ferides de caràcter lleu ahir al matí en una col·lisió entre un turisme i un autobús urbà a la rambla d’Aragó, segons va informar la Guàrdia Urbana, que no va precisar en quin dels dos vehicles viatjaven les tres ocupants ferides.

El sinistre es va produir sobre les 11.00 hores per causes desconegudes i fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Després de ser ateses in situ, van ser evacuades a l’hospital per ser sotmeses a un revisió, segons va informar la Urbana. Precisament ahir la Seu Vella va acollir la jornada 10 anys dels plans locals de seguretat viària a Catalunya, que va presidir la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, que va assegurar que “les dades demostren que els plans locals de seguretat viària són una eina eficaç per reduir la sinistralitat greu als municipis”.

Domènech va afegir que “a la província de Lleida els municipis amb plans han reduït en un 32% la sinistralitat amb víctimes mortals i ferides greus”. Al contrari, va posar en relleu que “els municipis lleidatans sense pla només han aconseguit una reducció del 12%”. Actualment, a Ponent els plans locals de seguretat viària impulsats pel Servei Català de Trànsit s’estenen a un total de 34 municipis i arriben a cobrir el 71% de la població si bé només un 14% dels municipis tenen pla local de seguretat viària.

A Lleida, i concretament a les seues àrees urbanes, des de l’any 2010 fins ara s’ha produït un desplaçament de la sinistralitat mortal cap a la sinistralitat greu. Durant la jornada, es van explicar els plans de diverses localitats.