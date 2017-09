Renfe llança dilluns vinent, dia 25, una nova remesa de 25.000 bitllets d’AVE a 25 euros per viatjar a qualsevol destinació entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre, en el marc de la iniciativa comercial per commemorar els 25 anys de l’AVE. Aquesta és la sisena tanda de bitllets, que es poden comprar, fins que s’esgotin, en taquilles, al canal de venda telefònica, en agències de viatge i a la pàgina web de Renfe, on les places figuren identificades amb un símbol de “25 aniversari”. En les últimes edicions d’aquesta promoció mensual Renfe ha venut totes les places de la promoció de forma molt ràpida, en algunes ocasions fins i tot en menys d’una hora. Des que va llançar la iniciativa a l’abril, l’operadora ha hagut d’augmentar la capacitat del seu sistema de venda i la seua pàgina d’internet per evitar els col·lapses de les primeres rameses.