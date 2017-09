Pimec diu que les grans superfícies "no són un model amb futur"

REDACCIÓ Actualitzada 22/09/2017 a les 11:30

© La zona de Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, està urbanitzada però sense edificis. ÒSCAR MIRÓN

El president de Pimec Comerç a Catalunya, Àlex Goñi, va exposar ahir al regidor de Comerç de la Paeria, Rafael Peris, les reticències de la seua organització davant dels projectes de noves grans superfícies a Lleida (Torre Salses, Carrefour i Gran Gardeny).



Després de la reunió, Goñi va manifestar que “des del nostre punt de vista les grans superfícies no són un comerç de futur, perquè als Estats Units ja n’hi ha moltes que tanquen a causa de la competència de les vendes per internet”. “El futur és en el comerç integrat a la ciutat i en el que es fa a través de la xarxa i per això ara les grans superfícies busquen espais dins de les ciutats”, va concloure.



Goñi, que va assenyalar que Peris es va mostrar “receptiu” al seu plantejament, va considerar que el petit comerç urbà està preparat per competir amb l’online i va dir que Pimec estudia crear una plataforma per facilitar les vendes per internet dels seus associats.