Una canonada trencada provoca una riuada a l'avinguda de Catalunya de Lleida

Actualitzada 22/09/2017 a les 18:39

L’incident obliga a tallar els carrils en direcció a la rambla d’Aragó

© L'aigüat provocat per la trencadissa de la canonada a l'avinguda de Catalunya. Amado Forrolla © L'avinguda Catalunya, tallada per la canonada trencada. Amado Forrolla



Una canonada trencada ha provocat aquest divendres al migdia una riuada a l’avinguda Catalunya. L’avaria s’ha produït per causes que s’investiguen en una canonada principal, en un punt en què ahir es van realitzar treballs d’asfaltatge.



Està previst que els carrils de l’avinguda Catalunya en direcció a la rambla d’Aragó estiguin tallats fins al vespre o la nit, mentre es realitzen les tasques de reparació.



Segons Aigües Lleida, no hi ha problemes de subministrament per als veïns.