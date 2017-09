Projecte de GlobaLleida i l’Escola del Treball per millorar la inserció laboral

GlobaLleida i l’Escola del Treball van presentar ahir el projecte EROVET, Fostering youth employability through an European Research Group on VET, que té com a objectiu millorar la formació i l’ocupabilitat dels joves. El projecte, subvencionat amb 142.000 euros pel programa europeu Erasmus+ KA2, centrarà la seua activitat a compartir experiències, activitats, metodologies i programes que millorin les oportunitats d’accés al mercat laboral dels estudiants, així com a impulsar la mobilitat.

En el projecte, liderat per GlobaLleida i amb una durada de dos anys, participen també centres educatius i ens de promoció econòmica d’Alemanya, Turquia, Lituània, Portugal, Itàlia i Grècia.

És previst crear una plataforma internacional per compartir bones pràctiques, implementar accions innovadores per connectar més FP i empreses, millorar les competències professionals i fomentar l’emprenedoria. Com a resultat final, volen crear un banc de recursos online sobre orientació professional, una borsa de treball europea, un premi d’emprenedoria i implantar el curs Entrepreneurship Business Management Course (EBM).

Aquest projecte va ser el més ben classificat de la modalitat de bones pràctiques.