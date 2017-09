Festa massiva per referèndum a Sant Joan

Milers de lleidatans atapeeixen la plaça un acte en el que Turull diu a l’Estat que "les batalles democràtiques no es guanyen amb amenaces, sinó amb urnes" i alguns participants tornen a 'empaperar' la Paeria

Milers de lleidatans han atapeït aquest matí la plaça Sant Joan de Lleida en una festa reivindicativa per la democràcia i pro referèndum, a una setmana de l’1-O, organitzada per la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i la Plataforma d’Entitats Culturals, en la qual no han faltat els crits de "votarem!" i "Àngel Ros dimisió". Entre lectures de poemes i actuacions musicals, com garrotines 'tunejats’ amb lletres independentistes, el conseller de Presidència, Jordi Turull, ha avisat l’Estat de què "encara que portin vaixells vestits de 'chiquipark', nosaltres votarem i guanyarem, perquè tenim coratge, determinació, il·lusió i esperança". "Ells al llarg de la història ens han guanyat i actuen com abans, però ara les batalles democràtiques no es guanyen amb amenaces, armes i bombes, es guanyen amb urnes i paperetes, i guanyarem", ha subratllat, i ha mostrat la seua convicció que "encara que alguns pensaven que aquí no es podria votar, Lleida tornarà a ser la primera en participació i sí a la independència".

Després de més actuacions musicals y de dansa, representants de corals, partits polítics, entitats culturals i sindicats han pujat a l’escenari per a acompanyar la lectura d’un manifest contra "un dels atacs de l’Estat a la democràcia més flagrants que s’han viscut mai a la UE" i per deixar clar que "des de Lleida impulsem una mobilització pacífica i festiva". Després, han entonat junts la cançó popular Rossinyol, en homenatge als exiliats, i Els Segadors, després del que han dipositat paperetes amb en 'sí' marcat en una urna.

Durant tota la festa, els assistents han anat escrivint missatges en dos grans lones en una paret de Sant Joan, acció que els organitzadors han batejat com el Mur Democràtic. Algunes persones, tanmateix, han preferit empaperar de nou la Paeria, i també en edifici Pal·las, amb cartells pro referèndum.