La UdL presenta el seu primer robot capaç de moure’s de forma autònoma per un edifici

A partir d’un mapa, calcula la trajectòria per arribar a una destinació i es desplaça pel seu compte || La Nit dels Investigadors acull xarrades i tallers de divulgació científica i reuneix vora dos mil persones

La UdL va presentar ahir a la Nit dels Investigadors la nova versió del robot que desenvolupa el laboratori de Robòtica de l’Escola Politècnica, que porta el nom d’APR-02, el primer capaç de moure’s de forma autònoma per dins d’un edifici. Per fer-ho possible, han estat necessàries diverses millores, com augmentar-ne la capacitat de processament amb un ordinador complet en lloc d’una tablet; instal·lar-li un sistema de suspensió que redueix vibracions; millores en els circuits electrònics; i servomotors digitals més precisos. A més, els investigadors han desenvolupat algoritmes d’intel·ligència artificial que permeten que el robot localitzi la seua posició en un mapa i sigui capaç de definir una trajectòria fins a una destinació i desplaçar-se pel seu compte dins d’un edifici, va explicar Eduard Clotet, un dels investigadors.

Està enfocat per a usos industrials i sistemes de vigilància, per exemple, a diferència del model anterior pensat com a assistent personal per a gent gran, i tenen en marxa un projecte perquè pugui detectar fuites de gas. A més, treballen en la següent versió, que podrà sortir a l’exterior.

La directora del centre d’investigació Inspires, Lluïsa Cabeza, va indicar que esperaven que unes dos mil persones passessin pels tallers i conferències pensats perquè “els ciutadans vegin que la investigació els serveix per al seu dia a dia”.

Programació, drons, seguretat a la xarxa i impressió en 3D

La segona edició de la Nit dels Investigadors organitzada pels centres Inspires i Indest de la UdL va oferir tallers i xarrades sobre diferents àmbits d’investigació vinculats tant a la tecnologia com a les ciències socials. Així, els assistents van poder aprendre més sobre la impressió en 3D, els drons, la programació, la seguretat a internet, l’autentificació d’un quadre de Goya, construcció sostenible, la resolució de conflictes o com aprendre a llegir la factura de la llum, entre altres.