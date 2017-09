Noces de plata d’Unipreus

L’establiment de Bisbe Irurita va revolucionar el comerç tradicional quan va obrir || La firma compta ara amb vuit botigues, algunes fora de Lleida

La botiga Unipreus del carrer Bisbe Irurita, situat al costat del Carrefour, compleix la setmana que ve les seues noces de plata. Té 3.000 metres quadrats de superfície destinats a calçat, moda i equipament esportiu i quan va obrir el 1992 va suposar una revolució del comerç tradicional a la ciutat pel seu model d’autoservei assistit, on els clients podien ser atesos per venedors o bé emprovar-se articles i comprar-los pel seu compte. De fet, aviat es va fer popular i va atreure clients de tota la província i de la Franja, entre altres territoris. Però aquesta no va ser la primera botiga de l’empresa, que va ser fundada per Macià Querol el 1940 quan va obrir un comerç d’espardenyes al carrer Cavallers. El 1968 es va inaugurar una segona botiga a l’Eix Comercial i les sabateries Querol es van convertir en un referent per als lleidatans.

El 1985, la firma es va introduir també al mercat de l’equipament esportiu amb una tercera botiga de més de 1.500 metres quadrats al carrer Bisbe Ruano, que va ser traslladada (i ampliada) set anys després a Bisbe Irurita a causa del seu èxit. L’empresa va continuar l’expansió i el 2002 es va inaugurar la botiga Unipreus Esports a la carretera de Saragossa, de 2.500 m², que després va passar a denominar-se Wala Sports. Així mateix, l’establiment de Bisbe Irurita va passar a centrar-se en la venda d’articles de calçat i moda. Tres anys després, la firma va apostar per una línia low cost amb la botiga Prilow del carrer Roger de Llúria, de 2.000 m², i el 2009 va començar el desembarcament fora de Lleida. En dos anys, es van inaugurar grans superfícies d’equipament esportiu de la marca Wala a Barcelona, Tarragona i Girona, amb superfícies d’entre 3.000 i 4,500 m². Finalment, el 2015 va obrir un Wala Outlet a Cornellà i aquell mateix any la ubicació històrica de calçats Querol va donar pas a la botiga de moda Smuk. Així mateix, Wala Sports és present a internet amb la botiga online walashop.com. Jordi Querol, coordinador de botigues de l’empresa Unipreus, va destacar que la seua família “amb molt esforç” va apostar per les grans superfícies de calçat, moda i esport, amb “model d’autoconsum i preus competitius”, i va remarcar que amb els anys es van anar adaptant a les necessitats del mercat, amb altres tipus d’establiments i venda online, sempre mantenint “com a principi bàsic la vocació d’atenció al client”. Va subratllar també l’expansió del “model Wala” a la resta de Catalunya. Va apuntar que fins al dissabte dia 20 Unipreus ofereix descomptes del 10% a tots els productes i d’un 25% en una selecció d’articles per commemorar aquest aniversari.