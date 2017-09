Denúncia de la Urbana a la discoteca Biloba per queixes per excés de soroll

La Guàrdia Urbana va formalitzar diumenge a la matinada una denúncia contra la discoteca Biloba per excés de soroll, després d’haver rebut diverses trucades de veïns queixant-se de molèsties per aquesta raó. Segons la Policia Local, a les 03.20 hores del dia 24, una patrulla es va desplaçar al carrer Ivars d’Urgell (al polígon Neoparc), on està ubicada la discoteca, després de rebre un avís de molèsties per la música d’aquest local a un volum excessiu. La Urbana assegura que, prèviament, ja havia rebut diverses trucades queixant-se del soroll i apunta que els agents ja havien avisat el responsable perquè prengués mesures per evitar-les, de manera que finalment va optar per “fer la denúncia corresponent”.

A finals de juliol, la Guàrdia Urbana ja va aixecar una acta administrativa contra aquesta mateixa discoteca també després de rebre queixes veïnals per excés de soroll. El mateix dia va obrir una altra acta per presumptes irregularitats en la celebració d’una festa a la piscina, al constatar-ne el funcionament sense la presència d’un socorrista. L’empresa va argumentar llavors que havia estat present durant tota la festa, excepte en el moment en què van anar-hi els agents. Biloba va obrir la temporada a mitjans del mes de maig passat.