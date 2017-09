El claustre de la UdL aprova una esmena a favor de la celebració del referèndum

Dóna llum verda a un manifest que ratifica "el dret del poble català a decidir el seu futur col·lectiu"

el MANIFEST presentat dilluns pels estudiants

Condemnem rotundament la detenció i la imputació de càrrecs penals de persones, moltes de les quals servidors públics en l’exercici de les seues funcions, que compleixen l’encàrrec del Parlament de l’organització del referèndum de l’1 d’octubre.

Condemnem sense pal·liatius l’ús de la intimidació i l’arbitrarietat com a eines de substitució i supressió del debat polític. En aquest sentit, considerem que el desplegament desproporcionat de forces policials no resoldrà de cap manera l’actual situació que viu el país.

Condemnem amb fermesa i rebutgem qualsevol intent d’impulsar processos judicials generalitzats.

Ratifiquem l’acord del Claustre de la UdL, de 30 de maig del 2014, de suport al dret del poble català per decidir lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu.

Manifestem el ple recolzament a qualsevol membre de la comunitat universitària que, en l’exercici dels seus drets fonamentals, es pugui veure incriminat en aquest procés. Explícitament, volem expressar la nostra solidaritat amb una companya que ha estat afectada per haver format part de la Sindicatura Electoral.

Rebutgem la intervenció dels comptes de la Universitat de Lleida i de tots els seus organismes i instituts.

Defensem el dret indiscutible de Catalunya al ple exercici del seu autogovern, i donem suport a totes les institucions democràtiques del nostre país.

El claustre de la Universitat de Lleida (UdL) ha donat llum verda aquest dimarts a diverses esmenes al manifest presentat ahir pels estudiants. Entre elles, ha estat aprovada una esmena de suport a la celebració del referèndum del dia 1 d'octubre "com a eina per poder exercir el dret del poble català a decidir el seu futur col·lectiu", un dret que ja va ser ratificat pel claustre de la UdL el 30 de maig del 2014.Aquest punt de suport explícit a l'1-O ha rebut 60 vots a favor, 34 en contra (entre ells el del rector) i 5 abstencions i ha arrencat els aplaudiments a la sala. L'esmena ha estat presentada per la professora Maria Àngels Cabassés.El manifest complet definitiu, que inclou aquest suport al referèndum, ha estat aprovat per 79 vots a favor, 23 contra, 9 abstencions i 3 nuls.El rector, Robert Fernández, ha mostrat el seu agraïment a les persones que han redactat el manifest i ha donat les gràcies pel comportament exemplar del claustre.Fernández ha dit que assumeix la decisió presa i afirma que la defensarà en conseqüència, "sempre que no afecti a la legalitat".