El Govern expulsa el lleidatà investigat per terrorisme jihadista

La Policia Nacional el considera un perill per a la seguretat || Veí de Vilanova de la Barca, va ser detingut per amenaçar de posar una bomba a l’Eix Comercial

La secretaria d’Estat del ministeri de l’Interior ha fet efectiva l’ordre d’expulsió de Mokhtar Barrak, el veí de Vilanova de la Barca de 34 anys investigat per l’Audiència Nacional per suposats vincles amb el terrorisme jihadista, tal com va avançar SEGRE. Segons va informar la família a aquest diari, Barrak es troba al seu país d’origen, Marroc, des de dijous passat. Aquesta expulsió va ser una petició de la Policia Nacional al considerar que es tracta d’un perill per a la seguretat ciutadana.La Policia assenyala que la conducta de Barrak “suposa una amenaça real, actual i prou greu per a