Vaga dimecres a Secundària i a la universitat, i protesta conjunta

REDACCIÓ Actualitzada 26/09/2017 a les 09:52

Convocada pel sindicat SEPC i Universitats per la República

La plataforma Universitats per la República i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han previst vagues estudiantils aquesta setmana tant a les universitats i com als centres de Secundària de Catalunya en defensa del referèndum.



En el cas de Lleida, amb tota seguretat seran dimecres, tenint en compte que divendres és festiu a la capital, al ser Sant Miquel, i que a la Universitat de Lleida també és festiu dijous.



A més, preveuen organitzar també per dimecres una manifestació conjunta d’universitaris i alumnes de Secundària. Els estudiants tenien previst decidir en assemblea ahir a la nit, durant la tancada al Rectorat, si a Secundària allarguen la vaga també a dijous.



En el conjunt de Catalunya, la vaga de Secundària ha estat convocada per dimecres i dijous, i la d’universitats, dijous i divendres. La protesta conjunta serà dijous.



El SEPC defensa la necessitat d’organitzar els estudiants en defensa del referèndum de l’1 d’octubre i aposta per una visibilització especial dels joves de Secundària, ja que no podran votar en el referèndum al no ser majors d’edat.



D’altra banda, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va emetre també ahir un comunicat en defensa de les llibertats. Afirma que “segrestar cartells i díptics, detenir i amenaçar amb presó qui impulsa el dret a decidir democràtic de tot un poble és una repressió pròpia del feixisme”.