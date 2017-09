Classes de Dret amb ‘overbooking’ d’alumnes

A les d’assignatures amb més repetidors || La falta de seients obliga fins i tot a traslladar un banc del passadís a una aula

L’overbooking d’alumnes matriculats en algunes assignatures del grau de Dret de la Universitat de Lleida (UdL) és tal que, en algunes aules, no hi ha prou seients i han d’utilitzar bancs que traslladen des del passadís. Aquesta situació es dóna després del canvi de la normativa, que obliga els estudiants a matricular-se a les matèries que tenen suspeses o pendents d’anys anteriors per poder inscriure’s en assignatures del curs actual.

A banda de l’overbooking, aquest fet ha encarit el cost de la matrícula de molts estudiants, ja que cursar per segona o tercera vegada una assignatura resulta molt més car.

Per la seua banda, el Consell Central de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida desconeixia ahir l’ús de bancs com a seients extres per als alumnes, però va confirmar que, en algunes assignatures, el nombre de matriculats és molt elevat. “És evident que, si en una assignatura hi ha dos-cents vint matriculats, en una aula normal no s’hi cap”, va assenyalar un dels portaveus, que va atribuir aquesta afluència massiva al fet que en les assignatures afectades, com per exemple Dret Administratiu, hi ha molts repetidors i, quan van a classe, no hi ha prou espai.

Tot amb tot, van destacar que es tracta de matèries puntuals, que no és la tònica predominant a la facultat. Aquest diari no va poder localitzar ahir la degana de Dret.