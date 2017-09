Condemnat a set anys de presó per una onada de robatoris a cases

El Suprem ratifica la decisió de l’Audiència, que el va considerar culpable al costat de quatre persones més || Va intentar atropellar un mosso en un control

El Tribunal Suprem ha condemnat a set anys, tres mesos i un dia de presó Miguel A. G. per formar part del clan familiar que va cometre una onada de robatoris en habitatges de diversos municipis de Ponent, així com Aragó, València i Andalusia. El Suprem ratifica la sentència de l’Audiència Provincial de Lleida del passat 9 de març, en la qual va ser condemnat, al costat d’uns altres quatre homes, al considerar provat que tots van participar en catorze robatoris a l’interior d’habitatges, per la qual cosa se’ls va condemnar per un delicte de robatori amb força. A més