Gàbies per frenar la colònia de coloms al costat de l’Arborètum per queixes veïnals

La Paeria instal·larà aquesta setmana quatre gàbies en terrasses pròximes a l’Arborètum, a Ciutat Jardí, per frenar la proliferació de coloms a la zona, que es compten per centenars. Així ho van explicar ahir tècnics municipals en una reunió amb l’associació de veïns. “Avaluaran l’efectivitat d’aquesta mesura i estudiaran implementar l’ús de pinso esterilitzat. Fem una crida als veïns perquè s’hi impliquin i cedeixin les seues terrasses per col·locar més gàbies”, va explicar el president veïnal, Antoni Tahull. Les quatre gàbies es col·locaran a les cases dels membres de la junta veïnal. L’ajuntament ja n’ha instal·lat una altra a les casetes del camp de futbol, davant dels Bombers, i en la qual ja han capturat una vintena d’exemplars, segons fonts municipals. No obstant, alguns veïns insisteixen que els desperfectes i la brutícia que provoquen els coloms a les seues cases són constants. “Tapen desaigües amb excrements, ous i branques. Després de les pluges de la setmana passada, vam haver de tornar a contractar un equip de neteja per solucionar les goteres que van provocar. Ja van venir fa un mes i mig i aquesta setmana van treure dos galledes més de porqueria”, va explicar un veí. Exigeixen mesures més efectives a la Paeria per eradicar aquesta plaga.