El ‘fals amic’ segueix actuant amb l’estafa malgrat la condemna

Acumula almenys tres noves denúncies però es creu que hi podria haver més casos

El fals amic, l’estafador de Lleida que demana diners a gent al carrer simulant que és un conegut de la família en conflictes, hi ha tornat. Els Mossos d’Esquadra han rebut tres denúncies, dos a l’estiu i una aquest últim mes, de persones que han caigut a la trampa, i no es descarta que hi hagi altres casos en què les víctimes no han volgut denunciar-lo per vergonya. Un d’aquests es va cometre dimarts a la nit al passeig de Ronda, entre Fleming i Bisbe Irurita. Va aconseguir que un veí de Lleida li donés 200 euros. Poc després, la