La carretera deixa 3 ciclistes morts i 16 ferits fins a l’agost a Lleida

En tot l'any passat, es van registrar 46 sinistres, dels quals tres de cada deu van ser greus || Interior insisteix en la prevenció i en la "responsabilitat compartida"

L’augment de la sinistralitat entre els ciclistes ha portat la conselleria d’Interior a activar diverses línies de prevenció per recordar a la resta dels vehicles la “vulnerabilitat” del col·lectiu, però també demanant als ciclistes que facin un “ús responsable” del seu mitjà de transport, parlant de “responsabilitat compartida”. Fins al 25 de juliol d’aquest any, a les carreteres interurbanes de Ponent s’han registrat quinze accidents en els quals s’han vist implicats ciclistes. D’aquests, dos han estat mortals, quan l’any passat no hi va haver cap ciclista mort. Així consta en una resposta parlamentària de la conselleria d’Interior a Ciutadans.Un veí