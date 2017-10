Tensió entre vianants i Policia Nacional a Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 02/10/2017 a les 12:28

Durant la protesta d'aquest dilluns a les 12 del migdia on els treballadors han sortit al carrer, hi ha hagut un incident a la Rambla Ferran de Lleida. Pel que sembla, un noi en bicicleta hauria dit alguna cosa als agents de la Policia Nacional i aquests han sortit per enxampar-lo.