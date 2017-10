Lleida, mobilitzada

REDACCIÓ Actualitzada 03/10/2017 a les 18:50

Més que multitudinàries manifestacions en pobles i ciutats

La ciutat de Lleida viu des de les 18 hores una multitudinària manifestació, que omple des de primera hora de la tarda la plaça Ricard Viñes, Balmes i rambla d’Aragó. El lema de la capçalera la mobilització és 'Contra la repressió i per les llibertats'.



En arribar a l'alçada de la delegació de la Generalitat, els manifestants han cantat Els Segadors i han cridat: "Fem història, no fem mal".



La manifestació a Lleida ciutat compta amb la participació d'un grup de tractors. En aquest sentit, uns 5.000 tractors han sortit aquest dimarts a les carreteres, places i carrers d'arreu de Catalunya, segons dades d'Unió de Pagesos. A la demarcació de Lleida, el seguiment de l'aturada entre els agricultors ha estat del 95%, segons UP.



Les protestes, convocades contra la repressió policial viscuda durant les votacions del 1-O, es repeteixen en places de pobles i ciutats de tot Catalunya.



Seguim informant