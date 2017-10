Preveuen un gir a l’esquerra de rambla d’Aragó a la UdL

També de l’avinguda Madrid a República del Paraguai, a part de sentit únic a Acadèmia i Lluís Companys || Consulta a veïns

La Paeria estudia incorporar en el pla per pacificar el trànsit als barris Instituts-Sant Ignasi i Escorxador un carril de gir a l’esquerra a l’avinguda Madrid per a vehicles procedents de Cós-Gayon cap al carrer República del Paraguai i un altre gir a l’esquerra pujant per la rambla d’Aragó cap a Bisbe Messeguer, al costat de la Universitat de Lleida.

El tinent d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, i tècnics municipals van exposar ahir les dos possibles modificacions a la junta veïnal d’Instituts i preveuen consultar-ho als veïns a través d’una enquesta de mobilitat.

El principal canvi d’aquest projecte de reordenació del trànsit és convertir les vies de Lluís Companys i Acadèmia en sentit únic, com ja va avançar aquest diari. La primera, només servirà per anar cap al centre (a avinguda Catalunya), mentre que la segona serà de sentit únic cap al passeig de Ronda. De fet, Lluís Companys és un dels punts amb més densitat de trànsit de la ciutat, amb 12.000 cotxes al dia.

L’entitat de veïns va traslladar als tècnics la petició d’habilitar un nou accés per República del Paraguai al pàrquing de zona blava ubicat entre aquest carrer, Alcalde Costa i Ramon Soldevila i evitar, així, que els conductors circulin deu metres en direcció contrària per Alcalde Costa per estalviar-se fer la volta a l’illa. “Es van comprometre a estudiar-ho”, va dir el president.